شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: لضمان سلامة الأغذية اتبعوا هذه التعليمات (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء مجموعة من النصائح والإرشادات للمستهلكين، لضمان مأمونية المنتجات الغذائية أثناء وبعد التسوق.

وشددت الهيئة، في إنفوجرافيك توعوي، على أهمية شراء الأغذية من مصدر موثوق، والتأكد من صلاحية الأغذية، والابتعاد عن المعلبات والأغذية المغلفة في حال كانت منتفخة أو مثقوبة أو مفتوحة، والابتعاد عن المعجنات والمخبوزات المتعفنة والمنتهية الصلاحية، والابتعاد عن الخضراوات والفواكه التي تحتوي على كدمات أو فطريات أو حشرات.

كما نصحت بعدم شراء الأطعمة المبردة منتهية الصلاحية والبيض المتصدع والأطعمة المجمدة التي تحتوي على طبقات ثلج داخل التغليف، مع أهمية الحرص على فصل الأغذية عن مواد التنظيف والمبيدات ووضع اللحوم والدواجن في أكياس عازلة.

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ونصحت الهيئة باتباع عددٍ من الإرشادات لضمان سلامة الأغذية بعد التسوق، منها: الإسراع بنقلها إلى المنزل، وتجنب ملء الثلاجة بشكل يمنع مرور الهواء بداخلها، وغسل الخضراوات والفواكه وتجفيفها قبل تخزينها.

وأكدت الغذاء والدواء على أهمية التأكد من أن درجة حرارة المبرد لا تتجاوز 5 درجات، والمجمد لا تقل عن – 18، ووضع اللحوم النيئة في أوعية أو أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق داخل الثلاجة.