شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يوجه نصائح لشراء الأراضي وبناء المسكن المناسب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجَّه مختص في قطاع العقارات نصائح مهمة لكيفية شراء الأرض المناسبة وغير المكلفة وطرق معرفة عيوبها ومميزاتها.

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وقال خلال مقطع فيديو متداول، إن المشتري يجب أن يحدد قيمة الأرض، ويدفع في شراء الأرض ثلث المبلغ الذي يمتلكه، حتى يتمكن من البناء عليها بالمبلغ المتبقي.

وأضاف: “كلما قللت من قيمة الأرض كلما وفرت مبلغاً للبناء، ويجب أن يتم تحديد نوع المبنى الذي يريده حتى يتمكن من تحديد المساحة المناسبة للأرض”.

وتابع المختص أنه يجب أن يختار المشتري المبنى والأرض على حسب الميزانية التي يمتلكها، بما يتوافق مع احتياج المشتري؛ ليحقق رغبته في بناء المسكن المناسب.