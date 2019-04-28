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توقعات طقس الاثنين.. رياح وغبار وسحب رعدية على عدة مناطق

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية، كذلك سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، غداً الاثنين.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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