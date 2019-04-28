شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الاثنين.. رياح وغبار وسحب رعدية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية، كذلك سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، غداً الاثنين.