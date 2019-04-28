- 1/2
- 2/2
اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعفى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، كلاً من، العميد "محمد المبارك سليمان"مدير إدارة مراسم الدولة في رئاسة الجمهورية، و"قبيس أحمد المصطفى" مدير الإدارة العامة للشئون الإعلامية بالقصر الرئاسي، من منصبيهما.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، دون الكشف عن تفاصيل أخرى. وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.
ويعد "سليمان" و"المصطفى" من الكوادر النافذة في حزب "المؤتمر الوطني"، الحاكم سابقًا.
وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. «البرهان» يعفي مسؤولين رفيعين برئاسة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.