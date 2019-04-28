السودان.. «البرهان» يعفي مسؤولين رفيعين برئاسة الجمهورية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعفى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، كلاً من، العميد "محمد المبارك سليمان"مدير إدارة مراسم الدولة في رئاسة الجمهورية، و"قبيس أحمد المصطفى" مدير الإدارة العامة للشئون الإعلامية بالقصر الرئاسي، من منصبيهما.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، دون الكشف عن تفاصيل أخرى. وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

ويعد "سليمان" و"المصطفى" من الكوادر النافذة في حزب "المؤتمر الوطني"، الحاكم سابقًا.

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وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.



وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.