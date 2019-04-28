الحكومة الأمريكية تعرض منازل للبيع مقابل دولار واحد فقط

لا يشمل التطور والتقدم كل المدن الأمريكية، فعلى الرغم من التطور التكنولوجى الكبير الذى تشهده العديد من المناطق فى الولايات المتحدة إلا أن هناك بعض الأماكن حينما تمر عليها تبدو كأنها مثل مدن الأشباح، حيث لا يوجد بها إلا منازل خاوية مثل التى نراها فى أفلام الرعب.

وفى محاولة جادة للسيطرة على هذا الوضع وإعادة البناء والتعمير فى مثل هذه الأماكن الخالية من السكان، قررت الحكومات المحلية فى بعض المدن الأمريكية طرح منازل للبيع مقابل دولار أمريكى واحد، من أجل تصحيح الأوضاع وتشجيع المواطنين للذهاب إلى هذه الأماكن وتعميرها من جديد، وذلك وفق ما ذكره موقع "businessinsider".

ولا تتوقف صفقة البيع على الدولار فقط، حيث هناك بعض الشروط الأخرى التى تم وضعها من أجل ضمان إعادة البناء وتعمير هذه المناطق المهجورة، يأتى على رأسها تحمل المشترى تكاليف إصلاح المنزل المهجور الذى اشتراه بدولار واحد، بالإضافة إلى التواجد فى هذا المنزل لمدة زمنية يتم الاتفاق عليها.

وتعد ولاية إنديانا من الولايات التى يوجد بها منازل فارغة بشكل كبير، لذلك اشترطت للبيع مقابل دولار واحد، أن يلتزم المشترى بإصلاح المنزل خلال عام واحد وأن يقدم مفردات مرتبه بحيث تضمن الحكومة بالتزامه بالتنفيذ، وخلال 5 سنوات تتنازل الحكومة المحلية عن العقار لصالح المالك الجديد، لتتم الصفقة بشكل كامل.