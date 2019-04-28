شكرا لقرائتكم إعادة انتخاب الصمعاني رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالإجماع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 31 دقيقة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 18:31

أعاد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب انتخاب وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد الصمعاني، رئيساً بالإجماع، ووزير العدل الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي نائباً لرئيس المكتب، وذلك خلال اجتماع المكتب الـ64، الذي عقد في محافظة جدة اليوم (الأحد).



ووصف خلال ترأسه اجتماع المكتب التنفيذي، التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بأنه نموذج يحتذى به في التنسيق العربي، مبيناً أن مسيرة المكتب التنفيذي مسيرة حافلة تستحق الاستعراض والإشادة، فمنذ تأسيس المكتب وعقد اجتماعه الأول وهو يتولى مهامه في متابعة قرارات مجلس وزراء العدل العرب، ويقدم المقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير أعمال المجلس، وتشهد للدور الفاعل للمكتب التنفيذي مخرجاته التي أسهمت في تطوير المنظومة القضائية العربية، وعززت دور مجلس وزراء العدل العرب في القيام بمهامه المنوطة به في المجال القضائي والعدلي والحقوقي".

وبين أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن توصيات تتعلق بعدد من المواضيع ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني، منها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وتتطلب تلك المواضيع مزيداً من الاهتمام على صعيد الدراسة والمتابعة، والذي يبرز معه دور المكتب التنفيذي في العمل على تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب وتحقيق ما يصبو إليه إزاء تلك القضايا بما يلبي تطلعات القادة العرب.

Advertisements

وشدد وزير العدل على أن تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، يشكل أحد أهم المواضيع المتعلقة بأعمال المكتب التنفيذي، ذلك أنه كان للتنسيق الدائم بين المجلسين نتائجه الإيجابية والمثمرة، ومثّل نموذجًا يحتذى به للعمل التكاملي والتنسيقي العربي، وكان من ثماره التوقيع المشترك على عدد من الاتفاقات العربية ذات الشأن القضائي والأمني، متمنيًا المزيد من التنسيق والمتابعة لتعزيز التعاون القائم بين أمانتي المجلسين.

وأعاد المكتب التنفيذي بالإجماع انتخاب الدكتور الصمعاني رئيسًا، ووزير العدل الكويتي المستشار الدكتور فهد بن محمد العفاسي نائبًا لرئيس المكتب.

وقدم معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكره لأعضاء المكتب التنفيذي على إعادة انتخابه رئيساً للمكتب، مؤكداً العمل من خلال المكتب التنفيذي على تعزيز التعاون العربي في جميع المجالات العدلية، في ضوء قرارات مجلس وزراء العدل العرب