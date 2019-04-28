شكرا لقرائتكم عوده: لانتفاضة حقيقية على كل الألاعيب والاكاذيب وإعلان حال طوارئ اقتصادية ووقف استباحة الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 18:15

رفع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده الصوت في قداس الفصح، مطالبا "بانتفاضة حقيقية على كل الألاعيب والاكاذيب، واستعادة كل قرش مسروق الى صندوق الدولة ومحاكمة السارقين، ووقف استباحة الدولة وقوانينها، واعلان حال طوارىء اقتصادية وبدء مسار اصلاحي".



احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في لبنان بعيد الفصح المجيد، فعمت القداديس وأقيمت صلاة الهجمة في الاديرة والكنائس،

وألقيت عظات دعت للصلاة من أجل قيامة لبنان. وترأس المطران عوده، قداس الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس، في ساحة النجمة وألقى عظة قال فيها: "إن لم يتعلم الإنسان كيف يرحم أخاه الإنسان وكيف يقف وقفة حق في سبيل خلاص أخيه، لن تعرف الأرض عدلا ولا سلاما، وستبقى الحروب والمجازر تعم المسكونة، وسوف تندثر كل ثقافة وحضارة لأن الواحد يعتبر حضارة الآخر تهديدا لوجوده، والثاني يرى في ثقافة الآخر إلغاء لثقافته. هذا ما نشهده من تدمير للكنائس والمساجد أو تهجير للأقليات أو محو لحضارتها وآثارها. وآخر ما شهدناه من مظاهر الإرهاب تفجير الكنائس في سريلانكا فيما كان المؤمنون يحتفلون بعيد القيامة".

"صار الفساد قاعدة"

وأضاف: "هذا ما عايناه في هذه الكاتدرائية التي أحرقت إبان الحرب الأخيرة وعانت ما عانته من سرقة أيقوناتها وتنكيل جدرانياتها. لكننا قياميون ، لذلك عملنا على إعادة الكاتدرائية إلى أبهى حللها، حلة القيامة المجيدة. هذه القيامة نتمناها للبناننا الذي طالما كان شامخا مثل أرزه وقياميا ينهض من تحت ركام خطيئة الحروب التي مر بها. ولطالما كان اللبنانيون خلاقين يستنبطون من الضعف قوة ومن المآزق حلولا. لكنهم يرزحون اليوم تحت أثقال ما عادوا قادرين على احتمالها لأنهم أصبحوا مهددين بلقمة عيشهم ومستقبل أولادهم، وقد استنزف جيوبهم التراجع الإقتصادي والضرائب وغلاء المعيشة، واليوم يخيفونهم من تقليص رواتبهم وانهيار دولتهم. لماذا يحصل كل هذا؟ لأننا نفتقد العدل ولا نعمل بهدي النور والصدق والشفافية، ولأن المحبة غابت والإيمان تقلص والأخلاق انحطت وصارت الأنانية تحكم والمصلحة تغلب، فغابت مفاهيم الدولة والسلطة والقانون، وصار الفساد قاعدة، والهدر واستغلال المال العام مسموحا، ومن يعقد الصفقات ممدوحا، ولم يعد الضمير صاحيا عند بعض من ارتكبوا المحرمات وأوصلوا لبنان إلى ما وصل إليه. والمشكلة أن ليس هناك من يحاسب وقد أصبحت الحكومة صورة مصغرة عن مجلس النواب وتعطلت كل أجهزة الرقابة والمحاسبة".

"عقد الصفقات المشبوهة"

وتابع: "أما الآن، بعد أن استفاقت الدولة وأدرك الجميع أن البلد سينهار على رؤوسهم، حملوا جميعهم لواء مكافحة الفساد وضبط الهدر وتقويم الإعوجاج، وأصبحنا نسمع يوميا فضائح المخالفات والتجاوزات والصفقات واستغلال السلطة والمال العام، حتى إن الفساد قد تمدد إلى نفوس بعض القضاة. المفارقة أن بعض من يرفعون شعار الإصلاح ومحاربة الفساد قد شاركوا منذ عقود في إضعاف الدولة وتهميش القوانين بغية تخطيها، أو ساهموا في الفساد أو الإفساد أو حماية الفاسدين الذين عاثوا خرابا في مؤسسات الدولة وماليتها، ومنهم من عطل مؤسسات الدولة أو منع إتمام الإستحقاقات الوطنية في مواعيدها الدستورية، أو شوه نظامنا الديموقراطي الذي لم يبق منه إلا الإسم، أو امتهن التهريب واستباح الحدود، أو اختلق الجمعيات الوهمية، أو عقد الصفقات المشبوهة أو بدد المال العام أو أثقل الإدارات بالموظفين وتدخل في شؤون القضاء ومنع رفع الحصانة عن المرتكبين. والمضحك أنهم لم يروا قبل اليوم كل التجاوزات والمخالفات التي يعددونها اليوم ويتنطحون لمكافحتها".

"تطهير الجسم القضائي"

وزاد: "أما وقد تجند الكل للمساهمة في الإنقاذ فنقول لهم إن المطلوب قليل من الكلام وكثير من الجدية والعمل. المطلوب التخلي عن المناكفات وتبادل الإتهامات وتقاذف المسؤوليات، والإنصراف إلى العمل الجدي في إطار المؤسسات، والعمل على وقف استباحة الدولة وقوانينها. المطلوب صحوة ضمير واعتراف الجميع قولا وعملا بسيادة الدستور، وتطبيق القوانين، وتفعيل أجهزة الرقابة وملاحقة ومعاقبة كل من يتعدى على المال العام. المطلوب ضبط النفقات، وعوض التطاول على رواتب صغار الموظفين الذين يعيشون من عرق جبينهم، المطلوب تحسين الجباية وإيقاف الهدر في الإدارات والقطاعات والصناديق التي لم يعد لها عمل وما زالت تكلف الدولة الملايين، والحد من تقاضي البعض أكثر من راتب (وقد سمعنا أحد الوزراء يذكر قيما خيالية). المطلوب انتفاضة حقيقية على كل الألاعيب والأكاذيب والشعارات والوصول إلى إصلاح سياسي وإداري يمنع تمادي الانحطاط الأخلاقي والسياسي. المطلوب تطهير الجسم القضائي وإعادته سلطة مستقلة بعيدة عن السياسة والسياسيين لكي يتمكن القاضي من العمل بوحي رسالته وضميره ويكون نزيها وحرا من كل انتماء أو استتباع. والمطلوب من المجلس النيابي أن يقوم بدوره الرقابي وأن يسائل ويحاسب كل من يمد يده إلى مال الدولة أو يسيء إليها".

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"الولاء للبنان وحده... وفرض هيبة الدولة"

وطالب عودة "بإعادة كل قرش مسروق إلى صندوق الدولة ومحاكمة السارقين لكي يرتدع كل من تسول له نفسه بعد مد اليد إلى مال المكلفين، والتشهير بمن يتهرب من دفع الضرائب أو يساهم في غض الطرف عن التهرب الجمركي أو سرقة الكهرباء أو التعدي على الأملاك العامة أو استغلال أي مرفق من مرافق الدولة".

وأضاف: "باختصار، المطلوب إعلان حال طوارىء اقتصادية وبدء مسار إصلاحي يتعهد الجميع باحترامه وتطبيقه وعدم استباحته تحت طائلة التشهير والعقاب. وكما أصبح الفساد وراثيا يتناقل من عهد إلى عهد ومن جيل إلى جيل، ليتعهد الجميع جعل الأخلاق والنزاهة والأمانة ثقافة يتوارثونها جيلا بعد جيل. وليعلنوا الولاء للبنان وحده لا للمصلحة أو الطائفة أو الزعيم، ولتكن مبادىء الحرية والعدالة والمساواة بين المواطنين هي المبادىء التي يحافظ عليها الجميع لتعود ثقة اللبنانيين بدولتهم ويعود لبنان كما يشتهيه الجميع. إنها حقبة تاريخية من عمر لبنان وهي بحاجة إلى رجال كبار يتخذون مواقف كبيرة أولها فرض هيبة الدولة والاقتصاص من كل معتد على أمنها وحدودها أو على دستورها وقوانينها ثم رسم رؤية واضحة وتحديد الأولويات والمبادرة إلى العمل المتواصل حتى يتم الإنقاذ".

وتابع: "دعاؤنا أن تكون هذه الصرخة لسان حال جميع اللبنانيين وأملنا أن يفسحوا لله مكانا في قلوبهم ليهتدوا بنوره ويعملوا بحسب مشيئته ويرتدعوا عن كل ما جنته أيديهم بحق وطنهم وإخوتهم وأنفسهم فينهض لبنان ويعود مفخرة لأبنائه. لقد طالت جلجلة اللبنانيين لكننا نؤمن أن القيامة لا بد آتية"، وقال: "إننا نصلي من أجل راحة نفوس الأبرياء الذين سقطوا ضحية الإرهاب الوحشي، ومن أجل عودة النازحين إلى ديارهم والمخطوفين إلى ذويهم ومن أجل عودة أخوينا المطرانين بولس ويوحنا سالمين".

...والراعي: للملمة أموال الدولة والتقشف في الإنفاق والأسفار

ولاقاه البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد فدعا "الحكومة والمجلس النيابي للإسراع في إقرار الموازنة مع الإجراءات اللازمة التي تختص بضبط أبواب هدر المال العام، ولملمة أموال الدولة من المرافق والمرافئ والجمارك والضرائب والرسوم والاشتراكات والأملاك البحرية، والتقشف في الإنفاق والأسفار، والحد من التهرب الضريبي بتحسين تنظيم الضريبة والجباية من كل المناطق ومن الجميع".

واضاف: "ربما تفكر الحكومة، في إطار التقشف، بعدم دعم المدارس المجانية وبالتالي ربما إلغائها. هذا التفكير والإجراء المحتمل غير مقبولين. فكيف تعالج الدولة شؤون اليتامى وذوي الاحتياجات والحالات الخاصة، من دون رعاية متخصصة تؤمنها هذه المدارس التي تقوم مقام الدولة في خدمة هؤلاء ومحبتهم؟ ويقولون أن بعضا من هذه المدارس وهمي. فيجب، والحالة هذه، على الدولة أن تتقصى الأمر وتفعل أو تبطل التعاقد مع المدارس الوهمية او تقفلها. نحن ككنيسة من جهتنا، لا نغطي أية مخالفة، إذا ما وجدت. فلا ينسين أحد أن ثقافة شعبنا تقاس بدرجة اهتمامه بذوي الحالات والاحتياجات الخاصة".

وتطرق الراعي الى القطاع التربوي فقال: "يجب فصل التشريع في القطاع الخاص عن التشريع في القطاع العام، وإلا يجب على الدولة أن تتحمل ما تشرعه في القطاع الخاص، ذلك أن التشريع يستدعي التمويل. وفيما ندعو إلى التقشف والحد من هدر المال العام، إنا ندعو في الوقت عينه إلى الإستثمار في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية. وينبغي أن يكون الشغل الشاغل للحكومة العمل الجدي على خفض عجز الموازنة للعام 2019، وللمجلس النيابي تحديث القوانين من أجل تسريع معاملات الاستثمار ومنع الرشوات عليها".

الحريري: فصح مبارك للطوائف الشرقية

الى ذلك غرّد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عبر" تويتر"، قائلاً: "فصح مبارك للطوائف الشرقية".