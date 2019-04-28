شكرا لقرائتكم زيلينسكي يردّ على بوتين ويعرض على الروس الجنسية الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كييف - رويترز | منذ ساعتين في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 18:14

لفت الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى وجوب ألا يتوقّع أن يستجيب كثيرون من الأوكرانيين عرضه بمنحهم جوازات سفر روسية، وعرض في الوقت ذاته الجنسية الأوكرانية على الروس.



جاء ذلك بعدما قال بوتين السبت إن موسكو تدرس تسهيل إجراءات منح جوازات سفر روسية لأي مواطن أوكراني، وذلك بعد أيام على توقيعه مرسوماً لتسهيل تدابير نيل جواز سفر روسي لسكان شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة انفصاليين موالين لموسكو، يخوضون منذ 5 سنوات حرباً ضد القوات الحكومية أوقعت 13 ألف قتيل. وذكر بوتين أيضاً أنه يريد أن يعلم موقف زيلينسكي من النزاع في شرق أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على «فايسبوك»: «الفرق في أوكرانيا هو أننا لدينا حرية تعبير في بلادنا ووسائل إعلام حرة وإنترنت. سنقدّم الجنسية الأوكرانية لمَن يمثلون كل الشعوب التي تعاني من الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة. وبالدرجة الأولى الروس الذين يعانون الآن على الأرجح أكثر من غيرهم».

وأكد أنه مستعد لحوار مع موسكو، لكنه حذرها من التحدث مع بلاده ومواطنيها «بلغة تهديد وضغوط عسكرية واقتصادية». وأضاف: «نحن مستعدون لمناقشة شروط جديدة للتعايش السلمي بين أوكرانيا وروسيا، مع إدراك أن التطبيع الحقيقي لن يحدث إلا بعد الإنهاء التام لاحتلال دونباس والقرم» شرق أوكرانيا.