شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يأسر 300 عنصر من الحوثيين خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 18:04

أعلن الجيش اليمني أسره لـ 300 عنصر من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال أسبوع من المعارك في جبهات محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وأفاد مصدر عسكري يمني، أن من بين الأسرى الحوثيين قيادات ميدانية بارزة وضباط عسكريين – بحسب موقع «سبتمبر نت» التابع للقوات المسلحة اليمنية -، وقال: «إنهم وقعوا في قبضة الجيش خلال المعارك التي خاضها الجيش الوطني الأسبوع الماضي في جبهات مريس والعود والحشا شمال وغربي الضالع».

وأضاف إن من بين الأسرى عدد من الأطفال الذين زجت بهم المليشيا في جبهات القتال بعد عمليات استقطاب واسعة تنفدها في المدارس والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

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إلى ذلك، شنت وحدات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية هجمات مدفعية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني إن القصف المدفعي تركز في منطقة يعيس شمالي مريس وجبل قرحة المطل على منطقة العود شمالي غرب مديرية قعطبة.

ولفت إلى أن القصف أسفر عن مصرع 17 عنصراً من المليشيا، سبعة منهم قُتلوا في جبهة العود فيما أصيب خمسة عشر آخرين.

وأضاف إن اثنين من قيادات الحوثي الميدانية وقعوا في الأسر أثناء محاولتهم التسلل إلى إحدى مواقع الجيش اليمني في جبهة مريس بالضالع.