شكرا لقرائتكم غوايدو يحذر الجيش من تبديد «فرصة تاريخية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 17:59

جدّد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو دعوته الجيش الى وقف دعمه الرئيس نيكولاس مادورو.



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جاء ذلك أثناء تظاهرة شارك فيها في كراكاس، أدى خلالها مئات من أنصاره قسم الولاء للمعارضة، في إطار «لجان تعبئة شعبية».

واعتبر غوايدو أن دعم الجيش «أساسي»، مستدركاً: «الوقت يمرّ ولا يمكن أن ننتظر إلى الأبد». ورأى أن «لدى العسكريين فرصة تاريخية للخروج مرفوعي الرأس»، في حال انضمّوا الى المعارضة.

وحضّ أنصاره على النزول بكثافة الى الشارع في 1 أيار (مايو) المقبل، لمناسبة عيد العمال، لتنظيم تظاهرة تكون «الأضخم في تاريخ» فنزويلا، وصولاً الى إنهاء «اغتصاب السلطة» من مادورو.

وفي جانب آخر من العاصمة، تجمّع آلاف من أنصار مادورو، احتفالاً بخروج فنزويلا من منظمة الدول الأميركية، إذ تتهمها بالمشاركة في حملة لزعزعة استقرار البلد، لمصلحة المعارضة. كذلك دعت السلطات مؤيّديها الى التظاهر وسط العاصمة في 1 أيار.