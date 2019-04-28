شكرا لقرائتكم قتيل بهجوم على كنيس في كاليفورنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ 5 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 17:44

قتل شاب (19 سنة) وصف نفسه بأنه معاد للسامية والإسلام، امرأة وجرح ثلاثة رجال، أحدهم حاخام، عندما فتح رصاصاً من رشاش، في كنيس قرب مدينة سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية.



ودان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم "المروّع" الذي حصل في اليوم الأخير من عيد الفصح اليهودي في مدينة باواي، علماً انه يأتي بعد 6 أشهر على هجوم أوقع 11 قتيلاً في كنيس بيتسبرغ. وأضاف: "أمّتنا بأكملها في حداد وتُصلّي من أجل الجرحى وتُبدي تضامنها مع المجتمع اليهودي. ندين بشدّة شرور معاداة السامية والكراهية التي يجب هزيمتها".

أما المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون فرأى أن "الوقت حان للتحرّك وإعلان حرب (على معاداة السامية) بتصميم، لا مجرد إدانتها، ما يتيح لقوى الكراهية إحياء أكثر ساعات التاريخ ظلاماً".

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ووصف رئيس بلدية منطقة باواي ستيف فاوس الهجوم بأنه "جريمة كراهية"، مضيفاً أن تقويمه يستند على ما قاله المسلح عندما دخل الكنيس.

وأعلنت الشرطة أن مطلق النار جون إرنست هو من سان دييغو، مشيرة الى انه استسلم بعد فراره بسيارة من مكان الحادث، علماً انه لم يكن معروفاً من السلطات.

وأوردت وسائل إعلام أنه أعلن على مواقع للتواصل الاجتماعي نيته قتل يهود، مشيراً الى أن الرجل استوحى هجومه من منفذ مجزرة المسجدَين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا الشهر الماضي، موقعاً 50 قتيلاً.

ويتبنّى إرنست أيضاً حرق مسجد في كاليفورنيا، بعد أسبوع على هجمات كرايست تشيرش.