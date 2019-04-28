شكرا لقرائتكم إسرائيل تطلق سراح أسيرين وتعيدهما إلى سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس - رويترز | منذ 6 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 17:40

أطلقت إسرائيل اليوم الأحد سراح أسيرين وأعادتهما إلى سورية، فيما وصفتها دمشق بأنها عملية تبادل بوساطة روسية بعدما استعادت إسرائيل رفات جندي مفقود منذ فترة طويلة.



وسلمت روسيا خلال الشهر الجاري رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل ومتعلقاته الشخصية، الذي فُقد إلى جانب جنديين إسرائيليين آخرين في معركة عام 1982 مع قوات سورية في لبنان.

وذكر مصدر حكومي سوري أن دمشق ضغطت على موسكو لتأمين إطلاق سراح أسرى في إسرائيل.

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وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان نقل الأسيرين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في معبر القنيطرة على خط الهدنة مع هضبة الجولان السورية. ووصف بيان الجيش الإسرائيلي الرجلين بأنهما سوريان، بينما ذكرت هيئة السجون الإسرائيلية أن الأسيرين هما أحمد خميس وزيدان الطويل. وأشارت إلى أن خميس من مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق والطويل من قرية حضر السورية.

وقالت الهيئة إن خميس عضو في حركة "فتح" الفلسطينية وسُجن عام 2005 بعد محاولته التسلل إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية، بينما سُجن الطويل عام 2008 بتهمة تهريب مخدرات.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنجبي إن إطلاق سراح الأسيرين ليس تبادلاً مع سورية الدولة المعادية لإسرائيل، لكنه أبدى أمله في أن يساعد على معرفة مصير إسرائيليين آخرين فُقدوا لدى السوريين خلال حروب سابقة.