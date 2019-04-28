شكرا لقرائتكم اتفاق الجيش السوداني وقادة الاحتجاجات على تشكيل "مجلس سيادي مشترك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 14:22

اتفق قادة الاحتجاجات والجيش السوداني على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيين وعسكريين، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين بناءً على طلب المتظاهرين الذين يريدون نقل السلطة إلى المدنيين.



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وقال ممثل المحتجّين أحمد الربيع الذي شارك في المحادثات: "اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين، والآن المشاورات مستمرة لتحديد نسب مشاركة كل طرف في المجلس".

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع عُقد مساء أمس السبت للجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين عن المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 الجاري، وعن المحتجين الذين يواصلون منذ 3 أسابيع اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين.

إلى ذلك، دعا المعارض السوداني البارز الصادق المهدي أمس السبت إلى انضمام السودان "فوراً" إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يُلاحَق البشير بمذكّرتي توقيف صادرتين عنها.

وقال المهدي في مؤتمر صحافي: "الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالب المحكمة الجنائية، وينبغي فوراً الانضمام لها"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "هذا الموقف يجب أن يُنَسّق مع المجلس العسكري".