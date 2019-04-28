شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: "طوفان الكرامة" يقودها الشعب الليبى ضد الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن عملية "طوفان الكرامة" الهادفة لتحرير العاصمة طرابلس يقودها الشعب الليبى ضد العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

وقال المسمارى - فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الأحد بشأن مجريات الأوضاع العسكرية فى عملية (طوفان الكرامة) - إن الشعب الليبى يعرف جيدا ماهية المليشيات والعصابات المسلحة، لافتا إلى أن الجيش والشعب يواجهان المليشيات الإرهابية منذ 8 سنوات.

وشدد على أن قوات الجيش ملتزمة بقواعد الاشتباك والحفاظ على أرواح المدنيين خلال عملية تحرير طرابلس، مؤكدا أن قوات الجيش تتبع سياسة النفس الطويل فى عملية التحرير.

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وأشار إلى أن الضربات الجوية التى تشنها طائرات الجيش استهدفت تمركزات المليشيات المسلحة فى طرابلس بدقة شديدة، مؤكدا تدمير العديد من معسكرات الجماعات الإرهابية بمحيط العاصمة.

ولفت إلى أن نجاح خطة القوات الجوية والقائمة على تدمير القدرة القتالية للجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن الجيش الليبى نفذ 7 غارات جوية متتالية ضد معسكرات للإرهابيين فى ضواحى طرابلس.

وأضاف أن الميليشات المسلحة وطائراتها تشن غارات على الأماكن السكنية من أجل لفت الانتباه بعيدا عن خسائرها جراء الاشتباكات والقصف من قبل الجيش، مشيرا إلى مقتل شخصين فى سوق السبت و4 جرحى فى ترهونة نتيجة قصف مليشيات طرابلس للمناطق السكنية.