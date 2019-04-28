شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام اعلامي بلفتة انسانية لأمير الكويت لدى استقبالة ابنة شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت وسائل الاعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي في الكويت علي نطاق واسع الفيديو الذي بثته وكالة الانباء الكويتية " كونا " ويتضمن استقبال الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير الكويت لطفلة كويتية وهو يواسيها عقب استشهاد والدها بطلق ناري خلال خدمته الرسمية . وأشاد المغردون ووسائل الاعلام باللمسات الانسانية الحانية وروح الابوة التي اظهرها امير الكويت خلال استقبال الطفلة ووصفوها بأنها دلالة واضحة علي طبيعة تعامل الامير مع ابناء شعبه بصفته اميرا للإنسانية . Advertisements وكان الشرطي الكويتي خالد الواوان قد لقي مصرعه بعدما أصيب بطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ وتم نقله للمستشفي إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اهتمام اعلامي بلفتة انسانية لأمير الكويت لدى استقبالة ابنة شهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.