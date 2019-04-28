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ومنذ صباح اليوم الأحد تشهد جبهات ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي تصعيداً واضحاً حيث سجل سقوط أكثر من ٢٠ قذيفة صاروخية على مدينة السقيلبية بالتزامن مع إحياء احتفالات عيد الفصح، فيما سقطت أربع قذائف صاروخية على بلدة الرصيف بسهل الغاب أدت إلى احتراق سيارة مدنية.
© Sputnik . Morad Saeed
وفي ريف حماة الشمالي، أكدت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" أن مسلحي فصيل "جيش العزة" قاموا برفع سواتر ترابية على الاتستراد الدولي حلب دمشق في محاولة لقطع الطريق على أي دوريات قد تسيرها الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.
ويوم أمس السبت، تعرضت مدينة مصياف الواقعة بريف حماة الغربي لقصف بالقذائف الصاروخية نفذته التنظيمات الإرهابية المسلحة انطلاقا من المنطقة منزوعة السلاح ما أدى إلى إصابة مدني ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل سوري وإصابة 2 آخرين... صواريخ الإرهابيين تعكر احتفالات "الفصح" بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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