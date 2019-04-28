مقتل سوري وإصابة 2 آخرين... صواريخ الإرهابيين تعكر احتفالات "الفصح" بريف حماة

ومنذ صباح اليوم الأحد تشهد جبهات ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي تصعيداً واضحاً حيث سجل سقوط أكثر من ٢٠ قذيفة صاروخية على مدينة السقيلبية بالتزامن مع إحياء احتفالات عيد الفصح، فيما سقطت أربع قذائف صاروخية على بلدة الرصيف بسهل الغاب أدت إلى احتراق سيارة مدنية.

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ونقل المراسل عن مصدر عسكري قوله: إن قوات الجيش السوري ردت على مصادر الإطلاق مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين عبر سلاحي المدفعية والصواريخ في وقت شن الطيران الحربي السوري عدة غارات على محاور قلعة المضيق واللطامنة والكركات وجسر بيت الراس، ودمر عدة أهداف تابعة للمسلحين بينها مركز قيادة يتبع لمسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" في محيط بلدة البشيرية شرق مدينة جسر الشغور.

وفي ريف حماة الشمالي، أكدت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" أن مسلحي فصيل "جيش العزة" قاموا برفع سواتر ترابية على الاتستراد الدولي حلب دمشق في محاولة لقطع الطريق على أي دوريات قد تسيرها الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.

ويوم أمس السبت، تعرضت مدينة مصياف الواقعة بريف حماة الغربي لقصف بالقذائف الصاروخية نفذته التنظيمات الإرهابية المسلحة انطلاقا من المنطقة منزوعة السلاح ما أدى إلى إصابة مدني ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.