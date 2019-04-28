إسرائيل تنشر صورة نادرة لملك عربي مع شمعون بيريز

نشر الصورة الحساب الرسمي "إسرائيل بالعربية" بموقع " تويتر"، اليوم الأحد. وعلق الحساب على الصورة قائلا "صورة تاريخية للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الأسبق الراحل شمعون بيريز تم التقاطها في 22 يوليو/ أيار عام 1986". ​يشار إلى أن الصورة تعود لمؤتمر كان بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز والملك حسن الثاني في 22/07/1986 في إفران، بالمغرب.

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