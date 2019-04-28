العراق يحتج على تصريحات وزير خارجية البحرين: أساء للبلاد وللرموز الدينية

بغداد — سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية العراقية، "سلم وكيل الوزارة الأقدم، نزار الخير الله، مذكرة احتجاج للسفير البحريني في بغداد، صلاح المالكي، بعد استدعائه على خلفية التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية البحرين، التي اتهم بها العراق بأنه يقع تحت سيطرة دولة أخرى، فضلاً عن الإساءة إلى الرموز الدينية، والسياسية العراقـية".
وأكد الخير الله، وفقا للبيان، على ضرورة عدم المساس بسيادة العراق، ونوه بأن من مهام العمل الدبلوماسي تعزيز العلاقات، والدفع بها إلى الأمام، وأن لا تكون منطلقاً للتوتر، وتأزيم العلاقات".
وطالبت الوزارة في مذكرة الاحتجاج بضرورة "مراعاة اللغة الدبلوماسية في التصريحات الرسمية، وأن العراق بلد يكفل التعبير، وتعدد الرؤى، والمواقف السياسية".
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