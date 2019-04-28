الإمارات تتابع بقلق بالغ تصريحات العراق ضد البحرين

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ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" بيانا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قالت فيه "إن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها الكريمة أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل مرفوض".
© REUTERS / Hamad I Mohammed
وأوضحت الوزارة "وفي هذا السياق ندعو الأخوة في العراق الشقيق إلى الالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات العربية ويعمق هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار في المنطقة".
يشار إلى أن خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، قال في تغريدة له عبر "تويتر" إن الصدر "بدلا من أن يضع أصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين".
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