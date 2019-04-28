محافظ البصرة العراقية: افتتاح القنصلية التركية يمهد لشراكة اقتصادية

العراق / علي جواد / الخليج 365

قال أسعد العيداني، محافظ البصرة، جنوبي العراق، إن افتتاح القنصلية التركية في المحافظة سيمهد لشراكة اقتصادية واستثمارية مع الجانب التركي.

وأضاف العيداني أنه جرى التفاهم على دعوة الشركات التركية لعقد مؤتمر استثماري واقتصادي في البصرة.

تصريحات العيداني جاءت، الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأضاف العيداني أنه "جرى بحث الكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ما بين البصرة وتركيا، وأهمها البنى التحتية والاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، وملف الجسور والطرق".

وأوضح المسؤول العراقي أنه "تم بحث كيفية عقد شراكة بين البصرة وتركيا وتطوير مطار البصرة الدولي والموانئ خصوصا بعد افتتاح القنصلية التركية في المحافظة".

Advertisements

وأشار العيداني إلى أنه "ستم التنسيق بشأن كافة المجالات خصوصًا القطاع الصحي، والتفاهم مع المستشفيات التركية لعلاج المرضي".

كما نوه بالعمل على "إعادة الشركات التركية لاستكمال بناء المستشفيات، ودعوة لعقد مؤتمر استثماري واقتصادي بالتنسيق ما بين البصرة والحكومة التركية".

وفي وقت سابق، التقى تشاووش أوغلو، الذي وصل العراق، الأحد، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ونظيره محمد علي الحكيم، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، والنواب التركمان العراقيين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.