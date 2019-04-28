مقتل 10 وفقدان 8 بسبب الفيضانات في #إندونيسيا

الخليج - د ب أ

أفادت تقارير بمقتل 10 أشخاص وفقدان ثمانية آخرين، بعد أن اجتاح فيضان العديد من أنحاء إقليم بنجكولو في جنوب غرب إندونيسيا.

ونقلت وكالة أنباء “أنتارا” الاندونيسية عن رئيس مجلس إقليم بنجكولو للحد من آثار الكوارث، رشدي بكار، قوله اليوم الأحد، إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضان العديد من الأنهار في بنجكولو على ضفتيها، مما أدى إلى إغراق العديد من أنحاء الاقليم.

كما تسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية، وفي قطع وسائل الاتصال البرية بين المناطق في بنجكولو، وبين الاقليم وغيره من الاقاليم، ومن بينها جنوب سومطرة ولامبونج.

وقال حاكم بنجكولو، روح الدين مرساياه إنه قد تم نشر جميع عمال الإنقاذ للمساعدة في إجلاء السكان المتضررين، والحد من تأثير الفيضانات والانهيارات الأرضية، ولاسيما على الطرق الحيوية.