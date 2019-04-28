ضيوف النادي الأدبي بنجران يزورون الحد الجنوبي

الخليج - سلمى القحطاني

ضمن فعاليات حفل افتتاح مبنى نادي نجران الادبي الثقافي والذي اقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة نجران بالنيابة قام النادي الادبي بقيادة رئيس النادي الأستاذ سعيد آل مرضمة بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود بنجران لتنظيم زيارة وطنية لضيوف النادي من رؤساء أندية ادبية وشعراء وأدباء وإعلاميين إلى الحد الجنوبي للمباركة للجنود البواسل بقدوم شهر رمضان المبارك والشد من ازرهم في المكان الذي يبذلون فيه أرواحهم دفاعا عن الدين والوطن .

وتم استقبال الوفد المشارك من قبل نائب قائد حرس الحدود بنجران العميد صالح عبدالله القحطاني الذي أعطى بدوره التوجيهات اللازمة للوفد للحفاظ على سلامتهم بإذن الله تعالى .

وقد نقل فريق الزيارة إلى الحد الجنوبي في موكب عسكري مشرف حيث تم استقبال الضيوف بوافر الكرم والجود والأصالة ومن ثم إرتداء الستر الواقية والخوذ العسكرية لجميع الضيوف من رجال ونساء والتوجه بعد ذلك إلى مواقع عسكرية حساسة على شريط الحد الجنوبي لشرح مهام بعض الأجهزة القتالية الحديثة للمجموعة وكيفية إستخدامها كما تم عمل فرضية القبض على مهربين عبر كاميرات متخصصة وبطرق عسكرية احترافية وقد نقل الجميع إلى نقطة المراقبة المجهزة بالأنظمة الحرارية في أحد الجبال المرتفعة وشرح طرق الرصد وكيفية التعامل مع الحدث وفي نفس الموقع تناول الجميع الضيافة المعدة لهم من قبل قيادة حرس الحدود وأستمعوا إلى كلمة من المقدم صالح عبدالله القحطاني. بعد ذلك تمت العودة إلى مركز ضيافة حرس الحدود بنجران لإستلام دروع تذكارية وتناول طعام العشاء.

Advertisements