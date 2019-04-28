توقعات بوصول درجات الحرارة إلى الـ40 نهاية الأسبوع

صحيفة الخليج الالكترونية

يُتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوع الحالي؛ لا سيما في نهايته، حيث تقترب من الأربعين مئوية في أجزاءٍ من وسط وجنوب غرب المملكة؛ للمرة الأولى هذا الموسم؛ ليصبح الطقس حاراً نهاراً في مختلف المناطق، كما يُتوقع هطول زخات من الأمطار في أجزاءٍ محدودة من شمال ووسط وجنوب البلاد.

وتتعرض البلاد مطلع الأسبوع الجديد لهطول زخات من الأمطار في أجزاءٍ من وسط وشرق وشمال السعودية نتيجة بقايا حالة عدم الاستقرار التي أثرت خلال الأيام الماضية، على أن تنحسر اعتباراً من مساء اليوم الأحد والاثنين – بمشيئة الله – كما ترتفع درجات الحرارة في وسط وجنوب غرب المملكة؛ لتصل إلى مُنتصف الثلاثين مئوية، خاصة في منتصف الأسبوع، ويسود طقس حار في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، بينما يكون لطيفاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بمشيئة الله.

وعن حركة الرياح، من المتوقع أن تهب رياح غربية نشطة السرعة على مناطق جنوب غرب المملكة، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في باقي المناطق قد تثير الغبار في أجزاءٍ محدودة منها، وخلال يومَي الأربعاء والخميس تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي؛ لذلك تهطل زخات خفيفة من الأمطار في أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها قد تطول شمال المنطقة الشرقية، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها خلال نهاية الأسبوع؛ لتقترب من الأربعين مئوية في أجزاءٍ واسعة من وسط وجنوب غرب المملكة بما فيها العاصمة الرياض، مكة المكرَّمة وأجزاء من جنوب المنطقة الشرقية؛ وفقاً لـ”طقس العرب”.

ولا يُتوقع خلال الأسبوع الجديد أن تشهد المملكة أي حالة جوية رئيسة باستثناء بعض الهطولات المطرية وفي أجزاءٍ محدودة من شمال ووسط وجنوب المملكة بمشيئة الله؛ بينما يُراقب كادر التنبؤات الجوية احتمالية تشكل حالة جديدة من عدم الاستقرار خلال عُطلة نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع الجديد.