الغذاء_والدواء تكثف جولاتها التفتيشية مع قرب #شهر_رمضان

الخليج - واس

كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية ومستودعات تخزين منتجاتها ومراكز توزيعها في عدد من مناطق المملكة، مع التركيز على الأغذية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك.

وشارك في الحملات التفتيشية بالرياض أمس معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وتأتي هذه الجولات التفتيشية ضمن خطة وضعتها الهيئة للتأكد من التزام تلك المنشآت باشتراطات الهيئة ومطابقة ما يتم تصنيعه وتخزينه وتوزيعه باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحقق سلامة ومأمونية الغذاء.

وتتضمن الخطة القيام بجولات تفتيشية خلال فترة العمل الرسمي والفترة المسائية طوال أيام الأسبوع، وستستمر خلال الشهر الكريم.