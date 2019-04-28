شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «صحة جازان» بشأن تحويل جهاز أشعة إلى «سفرة طعام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

كشفت صحة جازان تفاصيل وحقيقة الصورة المتداولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والمشار إلى أنها لأحد أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش العام.

وأوضحت الصحة أن ما تم تناقله عبر وسائل التواصل غير صحيح، حيث إن أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش هي أجهزة رقمية حديثة والجهاز الذي تمت الإشارة إليه جهاز يدوي وليس ضمن أجهزة المستشفى.

وأكدت صحة جازان اهتمامها وحرصها على معالجة أي ملاحظات يتم رصدها من خلال المستفيدين بأي منشأة صحية.