شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير تقني»: لحماية بياناتك على الجوال اتبع هذه النصيحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، نصيحة مهمة لحماية البيانات المخزنة على الهواتف ولضمان عدم ضياعها واستدعائها عند الحاجة.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “نصيحة.. تعوّد كل شهر أو شهرين تتأكد من أن جوالك يعمل نسخ احتياطي لبياناتك الهامة مثل جهات الاتصال ورسائل الواتساب والصور وغيرها!

وأضاف: “أنه بمجرد ما يحصل لجوالك أي أمر وما عندك نسخة احتياطية لبياناتك؛ فقل وداعاً لبياناتك التي تحفظها من سنوات طويلة.. ولا تنسوا الوالدين وكبار السن من ذلك”.