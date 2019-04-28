“فيسبوك” تفعل ميزة في ماسنجر طال انتظارها

أعلنت شركة فيسبوك الأميركية المالكة لتطبيق ماسنجر عن تفعيلها لخاصية الوضع المظلم Dark Mode، كي تساهم في تقليل الإضاءة المنبعثة من الشاشة.

وقالت فيسبوك إن الوضع المظلم سيساهم في إراحة العينين في الظلام وفي الأماكن القليلة الإضاءة، كما أنه سيعمل على توفير الشحن في الأجهزة التي تستخدم شاشات أوليد.

وأكدت فيسبوك أن الوضع المظلم سيحول خلفية المسنجر البيضاء إلى سوداء، الأمر الذي سيجعل المستخدم ينعم بالراحة خلال استخدام المسنجر في المحادثات مع أصدقائه وأصحابه.

وقالت الشركة الأميركية إن تفعيل الوضع المظلم في ماسنجر يتم من خلال النقر على صورة البروفايل لفتح الإعدادات، ومن ثم النقر على زر تفعيل الوضع الليل الذي سيجده المستخدم في أعلى الصفحة.