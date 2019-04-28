مبيعات "بلاي ستيشن 4" تقترب من 100 مليون

كشفت شركة سوني أن مبيعات منصتها للألعاب "بلاي ستيشن 4" وصلت إلى 96.8 مليون جهاز، أي أنها تقترب من الـ100 مليون جهاز في الربع المقبل، الأمر الذي يشكل نقطة بارزة في سجلها، كما كشفت وجود 36.4 مليون مشترك في خدمة "بلاي ستيشن بلس".

ويبدو أن منصة PlayStation 4 على وشك تجاوز منصة PlayStation الأصلية، التي حققت مبيعات وصلت إلى 102.49 مليون جهاز، بينما تتربع منصة PlayStation 2 على القمة، بمبيعات تجاوزت 155 مليون جهاز.

وباعت شركة سوني 17.8 مليون جهاز PlayStation 4s في السنة المالية الأخيرة، بانخفاض بالمقارنة مع المبيعات التي وصلت إلى 19 مليون جهاز في العام المالي 2017.

وتستعد سوني للانتقال إلى المنصة التالية، المفترض تسميتها "بلاي ستيشن 5" أو PS5، لكنها أشارت إلى أن الجيل التالي من منصة بلاي ستيشن لن تكون جاهزةً للإصدار في 2019.