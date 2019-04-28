أبل تعاقب التطبيقات التي تحارب إدمان آي فون

تتعامل أبل بصرامة وجدية مع التطبيقات التي تُحارب إدمان هواتف آي فون، إذ أزالت الشركة في العام الماضي ما لا يقل عن 11 من أصل 17 من تطبيقاً بين الأكثر تنزيلاً للتحكم في وقت الشاشة، والمراقبة الأبوية، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة نيويورك تايمز وشركة بيانات التطبيقات Sensor Tower.

وأوقفت أبل أيضاً تطبيقات أقل شهرة، وأجبرت، في بعض الحالات، الشركات على إزالة الميزات التي سمحت للآباء بالتحكم في أجهزة أطفالهم أو منعت وصول الأطفال إلى بعض التطبيقات، والمحتوى الخاص بالبالغين، بينما سحبت في حالات أخرى تطبيقات من متجرها التطبيقات آب ستور.

ويأتي ذلك بعد أن أنشأت آبل ميزة تعقب "وقت الشاشة" وجعلت من الصعوبة بمكان على باقي التطبيقات المشابهة البقاء في الساحة، إذ أوقفت شركة هواتف آيفون بعض صانعي التطبيقات الذين لديهم الآلاف من العملاء الذين يدفعون اشتراكات، فيما يقول معظم الآخرين، إن مستقبلهم في خطر، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ورفع تطبيقان من أشهر تطبيقات الرقابة الأبوية، Kidslox، و Qustodio، هذا الأسبوع شكوى إلى مكتب المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وقال تطبيق Kidslox، إن النشاط التجاري، انخفض منذ فرض شركة أبل تغييرات على التطبيق، ما جعله أقل فائدة من أداة أبل.