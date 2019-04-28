طرح سامسونج جالاكسي نوت 10 برو ببطارية 4500 مللي أمبير

قالت تقارير إن شركة سامسونج تعتزم إطلاق إصدارين من هاتف جلاكسي نوت 10، ومن المخطط أن تكشف الشركة عن هاتف Galaxy Note10 Pro بجانب Galaxy Note10 العادي، وفقا للعين الإخبارية.

ولم يتم تسريب أي معلومات حول هاتف نوت Galaxy Note10 Pro إلا أنه سيتم إطلاقه إلى جانب هاتف Galaxy Note10 العادي، وسيأتي مع بطارية سعتها ضخمة.

وبحسب موقع Gsmarena التقني، تم تسريب صورة يقال إنها لبطارية هاتف نوت 10 pro، حيث تأتي بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، أي بزيادة 500 مللي أمبير مقارنة بالجيل السابق من هاتف Galaxy Note9.

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وقد تكون التسريبات منطقية لتستخدم سامسونج بطارية بسعة 4500 ميللي أمبير لهاتف نوت 10 pro، حيث يعمل هاتف جالاكسي Galaxy S10 5G الحالي ببطارية سعتها 4،500 مللي أمبير.

يشار إلى أن هاتف سامسونج المقبل نوت Galaxy note 10 سيدعم شبكة الجيل الخامس 5G، وفقا لموقع the verge التقني.

وسيطرح هاتف نوت 10 الشهر الجاري بسعر يقارب 1300 دولار أمريكي، ومن الممكن أن يكون سعر هاتف نوت 10 Pro قريب من هذا السعر.