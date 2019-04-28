صحيفة: أبل تستعيد شواحن "Mac" بسبب عيوب صناعة

أعلنت شركة أبل استعادتها مجموعة ضخمة من محولات التوصيل الخاصة بحواسيب Mac، بعد اكتشافها عيبا خطيرا بها قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي، وفقا للعين الإخبارية.

وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، التي قالت إن أبل تلقت بلاغات بتواجد عيوب بهذه المحولات في 6 حوادث مختلفة حول العالم، تعرض خلالها مستخدمو المحولات المتضررة لصدمات كهربائية.

وحددت الصحيفة البريطانية، وفقا لمعلومات صادرة عن شركة أبل، الدول التي شهدت هذه الحوادث، ورصد بها المحولات المعيبة، وهي دول المملكة المتحدة وسنغافورة وهونج كونج.

كما حددت أبل طرازات هذه المحولات، حيث قالت إنها ضمن محولات التوصيل التي طرحت مع أجهزة Mac في الفترة بين 2003 و2010.

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وتنفق شركة أبل نحو 360 مليون دولار سنوياً بمعدل 30 مليون دولار شهرياً على سحابة أمازون، ما يجعل أبل واحدة من أكبر عملاء خدمة أمازون ويب سيرفيسز AWS.

وبحسب موقع CNBC فإن أكثر من 1.5 مليار جهاز لشركة أبل تستفيد من هذا العقد بين الشركتين، وتعد أبل هي واحدة من أكبر عملاء Amazon Web Services.

وتعتمد أبل اعتمادا كبيرا على خدمة Amazon Web services لتشغيل الخدمات السحابية وتسعى أبل لمنافسة الخدمات في مجالات الذكاء الاصطناعي وموسيقى البث ومنتجات المنزل الذكي.