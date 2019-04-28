"قطع غيار بشرية".. استنساخ تقنية لتصنيع المنتجات وتطبيقها على الإنسان

تقنية يستخدمها الصُّنَّاع عند تصميم قطع الغيار، تمكنهم من معرفة كل تفصيلة في القطعة المراد تصنيعها، ليتم مطابقتها وإنتاجها بأعداد كبيرة، انتقلت إلى المجال الطبي حيث تمكن مجموعة من العلماء من الوصول إلى ابتكار يمكنهم من استخدام ذات التقنية في استنساخ أو زراعة الأعضاء البشرية.

وبهدف طباعة أجزاء ثلاثية الأبعاد من الجسم، لاستخدامها في عمليات زراعة الأعضاء، ابتكر علماء ألمانيون، تقنية، تجعل أعضاء الجسم شفافة.

أشرَفَ على ذلك الابتكار، مجموعة من العلماء في جامعة لودفيج ماكسيميليانس، في مدينة ميونيخ، وذلك عن طريق استخدام "مذيب" يجعل الأعضاء شفافة، وفقًا لموقع "سبوتنيك"، نقلًا عن "رويترز".

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وبعد وضع المذيب، سيتمكن العلماء (من خلال مسح العضو بالليزر في مجهر) من رصد كل تفاصيل العضو، والتعرف عليه عن قرب، واكتشاف كل خلية بداخله.

وتستخدم تلك التقنية بالفعل، في تصميم "قطع الغيار" بقطاع الصناعة، وهو ما يتم تجربته حاليًا لتطبيقه على الإنسان.

وبعد رؤية الأطباء والمتخصصون لكل خلية بداخل العضو، فإنه أصبح بإمكانهم صناعة نُسَخْ مطابقة لها، يمكن زرعها داخل جسم الإنسان.