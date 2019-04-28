مستخدمو "تويتر" الأكثر شبابًا وثراءً في الولايات المتحدة

يعتبر مستخدمو "تويتر" في الولايات المتحدة أكثر شبابا وتحصيلا للشهادات وميلا للخطّ السياسي اليساري من العامة، كما أنهم من ذوي الدخول المرتفعة، بحسب ما أظهرت دراسة لمركز "بيو" البحثي، وفقا للعين الإخبارية.
وفي المقابل، لا يتميّز روّاد شبكة التواصل الاجتماعي هذه عن عامة الأمريكيين بنوعهم الاجتماعي أو العرقي، بحسب نتائج هذه الدراسة التي شملت بالغين.
ويبلغ العمر الوسطي لمستخدمي "تويتر" 40 عاما، في مقابل 47 للسكان عامة، وفق ما أفاد المركز الذي يتّخذ في واشنطن مقرّا له.
وبيّنت الدراسة أيضا أن 42% من أصحاب الحسابات في "تويتر" حائزون شهادة جامعية (في مقابل 31 % لدى العامة)، كما إن 41 % من المستخدمين هم من ذوي الدخول العالية التي تتخطّى 75 ألف دولار سنويا، أي أكثر بواقع 9 نقاط من باقي الأمريكيين، في حين أن 36% من الحسابات المشمولة بالدراسة تبدي ميولا للحزب الديموقراطي (في مقابل 30 % للسكان عامة) و21 % للحزب الجمهوري (في مقابل 26 %).
وسجّل تفاوت كبير في استخدام الشبكة، إذ إن 90 % من المشتركين نادرا ما يغرّدون، في حين أن 10 % من المستخدمين الأكثر نشاطا يصدرون 80 % من التغريدات المنشورة من قبل أمريكيين.
وقد أجريت دراسة مركز "بيو" البحثي في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2018 وشملت 2791 مستخدما أمريكيا، مع هامش خطأ يبلغ ثلاث نقاط مئوية.
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