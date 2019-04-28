ماكرون يستقبل ملك البحرين ووزير الدفاع الكويتي

اسماء السيد - باريس: يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الكويت، قبل استقبال الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الثلاثاء، لمباحثات حول سوريا واليمن، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الاحد.

وقال المصدر "ستكون مجالات التعاون الاقليمي في قلب هذين الاجتماعين وخصوصا البحث عن حلول سياسية دائمة في اليمن وسوريا".

وأضافت الرئاسة الفرنسية ان المباحثات مع الشيخ ناصر صباح الاثنين في القصر الرئاسي ستتيح أيضا التطرق "الى فرص التعاون الاقتصادي" والبيئي والصحي.

Advertisements

أما المباحثات مع ملك البحرين فهي "ستتيح التطرق الى التعاون في مجالات الثقافة والتربية والفرنكفونية اضافة الى المجال الاقتصادي".

وتنفي الحكومة الفرنسية التي تتعرض لانتقادات متكررة من منظمات غير حكومية ومن الاعلام لبيعها اسلحة للسعودية والامارات، أن تكون الاسلحة التي بيعت للبلدين تستخدم بشكل هجومي في حرب اليمن حيث خلف النزاع هناك عشرة آلاف قتيل على الاقل منذ 2015 بينهم الكثير من المدنيين.

ومملكة البحرين الخليجية الصغيرة حليف مقرب من واشنطن والرياض.