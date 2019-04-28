دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تؤكد على دفع HyperBoost 2.0 لاحقاً للإصدارات السابقة من هواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت Realme مؤخراً على خططها لدفع ميزة HyperBoost 2.0 للألعاب التي قدمت في إصدارها الأخير Realme 3 Pro لمزيد من إصدارتها السابقة من الهواتف، وذلك عبر تحديث واجهة المستخدم ColorOS 6 الذي يرتكز على نظام Android Pie.

تستعد شركة Realme لدفع واحدة من مميزات Realme 3 Pro لاحقاً للإصدارات السابقة من هواتفها الذكية، حيث تقدم الشركة نمط الألعاب HyperBoost 2.0 للإصدارات السابقة مع الإصدار الجديد من واجهة ColorOS 6 الذي يرتكز على نظام Android Pie.

ولقد أشار Madhav Sheth الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن نمط HyperBoost 2.0 للألعاب سيتوفر قريباً إلى كلاً من هواتف Realme 1 Pro، وRealme 2 Pro وأيضاً U1، حيث يتم دفع الميزة من خلال تحديث ColorOS 6، كما أشار إلى أن الشركة تخطط لاحقاً أيضاً إلى دفع الميزة لكلاً من هواتف Realme 2 وC1.

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ومن المقرر أن يعمل نمط الألعاب HyperBoost 2.0 على تحسين آداء الهاتف في الألعاب ليقدم تجربة ألعاب مميزة للمستخدم مع تحسينات في عرض الإطارات، وأيضاً دعم الإستجابة السريعة للألعاب بنسبة 16.2%، مع عرض مميز بمعدل ثابت للإطارت بتحسينات بنسبة 38%.

يذكر أن شركة Realme أكدت أيضاً في إعلان سابق على دفع نمط Nightscape الليلي الذي جاء في هاتف Realme 3 إلى الإصدارات السابقة من هواتفها الذكية قريباً.

المصدر

هذا الموضوع Realme تؤكد على دفع HyperBoost 2.0 لاحقاً للإصدارات السابقة من هواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.