- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أبرم قادة الاحتجاجات والجيش السوداني السبت اتفاقا يهدف إلى إرضاء جميع الأطراف المعنية وهو تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعناصر من الجيش، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين السبت تحت ضغوط كبيرة من المتظاهرين الذين تمسكوا بنقل السلطة إلى المدنيين.
وقال أحمد الربيع الذي شارك في المحادثات لوكالة فرانس برس "اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين".
للمزيد: السودان - المحتجون والعسكر: حوار الطرشان؟
وأضاف "الآن المشاورات جارية لتحديد نسب المدنيين والعسكريين في المجلس".
وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع السبت للجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين عن المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، وعن المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين بنقل السلطة الى إدارة مدنية.
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
سريلانكا: مقتل 15 شخصا على الأقل أثناء مداهمة قوات الأمن مقر خلية "إرهابية"France 24
-
سريلانكا: مقتل 15 شخصا على الأقل أثناء مداهمة قوات الأمن مخبأ مسلحينFrance 24
-
إسبانيا: رئيس الوزراء يحذر من خطورة تحقيق اليمين المتطرف اختراقا انتخابياFrance 24
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
السودان: اتفاق بين قادة الاحتجاجات والجيش على تشكيل "مجلس سيادي مشترك"
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
وفي وقت سابق، قال رشيد السيد وهو متحدث باسم حركة الاحتجاج إن هذا الاجتماع جاء لبناء الثقة بين الطرفين.
وأبقى تحالف الحرية والتغيير الذي يضم منظمي الاحتجاجات بين معارضين ومجموعات مناهضة، على المظاهرات المطالبة بحكم مدني منذ الإطاحة بالبشير بعد نحو ثلاثة عقود على حكمه.
فرانس 24/ أ ف ب
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: اتفاق بين قادة الاحتجاجات والجيش على تشكيل "مجلس سيادي مشترك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.