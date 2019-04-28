السودان: اتفاق بين قادة الاحتجاجات والجيش على تشكيل "مجلس سيادي مشترك"

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب متظاهرون سودانيون يلوحون بعلمي بلادهم الرسمي والتقليدي في الخرطوم في 27 أبريل نيسان 2019

اتّفق قادة الاحتجاجات والجيش السوداني السبت على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين بناءً على طلب المتظاهرين الذين يريدون نقل السلطة إلى المدنيين، بحسب ما أفاد قيادي في المعارضة.

أبرم قادة الاحتجاجات والجيش السوداني السبت اتفاقا يهدف إلى إرضاء جميع الأطراف المعنية وهو تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعناصر من الجيش، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين السبت تحت ضغوط كبيرة من المتظاهرين الذين تمسكوا بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقال أحمد الربيع الذي شارك في المحادثات لوكالة فرانس برس "اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين".

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وأضاف "الآن المشاورات جارية لتحديد نسب المدنيين والعسكريين في المجلس".

وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع السبت للجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين عن المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، وعن المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين بنقل السلطة الى إدارة مدنية.

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وفي وقت سابق، قال رشيد السيد وهو متحدث باسم حركة الاحتجاج إن هذا الاجتماع جاء لبناء الثقة بين الطرفين.

وأبقى تحالف الحرية والتغيير الذي يضم منظمي الاحتجاجات بين معارضين ومجموعات مناهضة، على المظاهرات المطالبة بحكم مدني منذ الإطاحة بالبشير بعد نحو ثلاثة عقود على حكمه.

فرانس 24/ أ ف ب