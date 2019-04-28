شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التونسى يؤكد موقف بلاده الداعى للوقف الفورى للاقتتال بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد وزير الداخلية التونسى هشام الفوراتى، تأكيده على موقف تونس الداعى إلى الوقف الفورى للاقتتال فى ليبيا مراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا.

وذكر بيان للداخلية التونسية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الداخلية التونسى مع نظيره بحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فتحى باشاغا، لبحث آخر تطورات الوضع الأمنى على الساحة الليبية.

وشدد وزير الداخلية التونسى على أهمية المحافظة على المسار السياسى كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية، معربا عن مواصلة دعم تونس للجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية شاملة تقوم على التوافق بين كافة الأطراف بما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا.