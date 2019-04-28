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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شمل ذلك اتفاقيات تدعم جهود القطاع الخاص في البلدين، للعمل على وضع خارطة طريق تزيد حجم الاستثمارات البينية، خصوصاً في قطاعات الأدوية والأغذية والتعدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين.
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وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود، للرفع من حجم المبادلات التجارية، ودفع الاستثمار، والرفع من نسق التعاون الفني؛ وذلك عبر تفعيل آليات التعاون.
ووفقا للوكالة الإخبارية السعودية، فإن حجم التبادل التجاري بن الرياض وتونس بلغ، في 2018، نحو 309 مليون دولار أمريكي؛ بزيادة نسبتها 16 بالمئة، عن العام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة الملك سلمان... السعودية وتونس تبرمان اتفاقات تجارية واستثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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