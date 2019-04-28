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بعد زيارة الملك سلمان... السعودية وتونس تبرمان اتفاقات تجارية واستثمارية

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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء "واس"، شمل ذلك اتفاقيات تدعم جهود القطاع الخاص في البلدين، للعمل على وضع خارطة طريق تزيد حجم الاستثمارات البينية، خصوصاً في قطاعات الأدوية والأغذية والتعدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين.

© REUTERS / POOL

جاء ذلك، خلال انعقاد اللجنة السعودية — التونسية المشتركة، في دورتها العاشرة، يومي السبت والأحد، برئاسة وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود، للرفع من حجم المبادلات التجارية، ودفع الاستثمار، والرفع من نسق التعاون الفني؛ وذلك عبر تفعيل آليات التعاون.

​ووفقا للوكالة الإخبارية السعودية، فإن حجم التبادل التجاري بن الرياض وتونس بلغ، في 2018، نحو 309 مليون دولار أمريكي؛ بزيادة نسبتها 16 بالمئة، عن العام 2017.

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