قطر تشارك تركيا في خطوة عسكرية جديدة

وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية كل من تركيا وقطر في تمرينات "صقر 21"، وكذلك كوادر من وزارة الداخلية وأمن السواحل والقوات البحرية والقوات الخاصة المشتركة القطرية. وذلك بحسب وكالة "الأناضول". وقد أجرى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم بن شاهين الغانم، زيارة تفقدية لمجريات التمرين، السبت. وأجرت الدوحة خلال العامين الماضيين عدة مناورات وتمرينات عسكرية مشتركة مع الدول الحليفة، ومنها تركيا والولايات المتحدة. ويشار إلى أن تمرين "صقر 21"، يجرى في الفترة بين 23 و30 أبريل/نيسان الجاري.

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