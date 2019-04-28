وذكر موقع "الحشد الشعبي" تصريح أمر اللواء 22 بالحشد عبد الله عطية الشغانبي، أن "ألوية الحشد (22، 16، 56) وقوات من الشرطة الاتحادية تمكنت من مسح قرى (السلماني_وادي سنو _معبر الابيض_الكدعان) وصولا إلى سلسلة تلال حمرين"، مبينا أن "الحشد والشرطة الاتحادية تمكنا من تدمير مضافات لـ "داعش" في المنطقة".
وأضاف الشغانبي، أن "هذه العمليات ستتواصل لتعقب فلول تنظيم "داعش" الإجرامي ومنع تكوين حواضن له من جديد".
يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية نفذا في وقت سابق من اليوم، عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول "داعش" في سلاسل جبال حمرين ضمن محوري كركوك وصلاح الدين.
وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وإعادة إعمار المناطق المحررة.
لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور... القوات العراقية تدمر مضافات "داعش" في تلال حمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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