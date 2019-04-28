بيروت في ذكرى الحرب الأهلية.. 44 ألف علم تقودها إلى "غينيس"

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

دخلت بيروت، الأحد، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، برفع 44 ألف علم، وسط العاصمة، لتكسر بذلك الرقم المسجل في نيويورك.

وشارك في رفع الأعلام شباب جمعية "Beirutalive " (خاصة)، منذ السبت وحتى الأحد، بالتعاون مع جمعيات لبنانية أخرى.

ورفرت الأعلام اللبنانية في ساحة النجمة، وسط بيروت، في حفل رسمي تحت رعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وبحضور قاض من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية ومسؤولين لبنانيين ونواب.

وتمكن المنظمون، ومعهم حشد من المتطوعين، من تخطي رقم واترلو بنيويورك وهو (٢٥،٥٩٩) علم.

وقال رئيس الجمعية بكر حلاوي، في تصريحات للصحفيين، إن أهداف الجمعية هو العمل على إعادة الدور الريادي للعاصمة بيروت.

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وأضاف ان النشاط تم تنظيمه بالتعاون مع موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية.

وأوضح حلاوي أن تنفيذ الجمعية للنشاط برفع 44 ألف علم بالتزامن مع الذكرى ٤٤ لاندلاع الحرب الأهلية، يهدف إلى التأكيد على رسالة السلام من قلب العاصمة بيروت.

واندلعت الحرب الأهلية في أبريل/نيسان العام 1975، ووضعت أوزارها في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1990، مع التوصل إلى اتفاق الطائف بالسعودية العام 1989.

ويقدر عدد ضحايا تلك الحرب بـ 150 ألف قتيل و300 ألف جريح ومعوق و17 ألف مفقود، فضلا عن هجرة أكثر من مليون شخص، وخسائر مادية فاقت 100 مليار دولار.

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