وزير داخلية "الوفاق" الليبية: فقدنا 5 شهداء في قصف "أجنبي"

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، إن بلاده فقدت 5 شهداء و27 جريحا بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول الأجنبية، في قصف للعاصمة طرابلس السبت.

جاءت تصريحات "باشاغا" الأحد، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس.



وبدأ "باشاغا" زيارة مفاجئة إلى تونس مساء السبت، غير معروفة المدة، والتقى في وقت سابق اليوم مع نظيره التونسي هشام الفوراتي، حسب بيان للداخلية الليبية.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة العمل الأمني المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين، للتصدي للجماعات الإرهابية، التي باتت تشكل خطرا على البلدين وعلى المنطقة بشكل عام.

وأضاف باشاغا أن "الطائرات التي قصفت البارحة -السبت- طرابلس إصاباتها كانت دقيقة جدا وهذه التقنيات لا تتوفر لدى حفتر (اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات الشرق الليبي)".

وأكد أن "هذه التقنيات تتوفر لدى دول معروفة". مشددا أن ليبيا "تتعرض لعدوان أجنبي".

وأوضح أن لدى حكومته دلائل على مشاركة طائرات أجنبية في قصف طرابلس.



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وأردف "البارحة فقدنا 5 شهداء و27 جريحا بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول التي تدخلت في الشأن الليبي (لم يكشف اسمها)".

وفي وقت سابق اليوم، حملت حكومة الوفاق، في بيان، مجلس الأمن مسؤولية سكوته وتهاونه تجاه ما يقوم به حفتر من قصف العاصمة، طرابلس، واستعانته بالطيران الأجنبي لقصف المدنيين.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من قوات حفتر على تصريحات حكومة "الوفاق".



ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري، تشن قوات حفتر، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.



ولم تحقق عملية حفتر في طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات في بعض المناطق.



وأثار الهجوم رفضا واستنكارا دوليين، حيث وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.



ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.

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