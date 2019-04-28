أمانة عسير تنفذ مشروع سفلتة و انارة بمخططات شمال أبها

الخليج - سلمى القحطاني

بدأت أمانة منطقة عسير مؤخرا في تنفيذ مشروع سفلتة و انارة مخططات 775 و 520 و 909 الحكومي بشمال مدينة أبها الواقع على طريق السودة .

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تكلفة المشروع قدرت بـ 10.978.669مليون ريال .

لافتا الى أن اعمال السفلتة تأتي امتدادا لمشاريع الامانة التي تم انجازها بعدد من الأحياء والمخططات ولازال العمل جاري على استكمالها بالأحياء والمخططات بطريق السودة .

وأشار الى أن المخططات و جميع الاحياء بالسودة لها أهمية استراتيجية ، وأن ما يتم من أعمال سفلته يأتي ضمن اهتمامات الأمانة .

مضيفا الى ان الامانة تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق بالسودة وفق أعلى المعايير والجودة .

وفي ذات السياق بين الحميدي بأن نسبة انجاز أعمال المشروع قد وصلت الى 12% و جاري العمل على إنجازها وفق ما هو مخطط له .

داعيا جميع المواطنين والمقيمين في مدينة أبها بالتعاون مع الأمانة وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات فيما يخص الخدمات البلدية عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940، مضيفا بأن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة منطقة عسير .