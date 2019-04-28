الأرصاد تحذر: موجة غبار تضرب #الرياض تستمر لـ11 مساء

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وأوضحت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة بدأت الساعة الثالثة والنصف ظهراً وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً.
وتشمل الحالة المناخية: الدوادمي، وعفيف، والحوميات، والقويعية، والمزاحمية، وشقراء، وتمتد إلى أجزاء من العاصمة الرياض.
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