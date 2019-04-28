مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع 1,516 سلة غذائية في مديريتي حيران وعبس

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الخليج - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,516سلة غذائية، تزن 112 طنًا و184 كيلو غراما في قرى الساده المغتربين، والظهر، والمغتربين، والشرافية، وبني حسن، التابعة لمديريتي حيران وعبس بمحافظة حجة، يستفيد منها 9,096 شخصا.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمد يد العون للشعب اليمني الشقيق.
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