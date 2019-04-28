فنان سوداني يحول شوارع الخرطوم إلى جدارية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم جلال بجانب الجداريات في السودان

«إن لم تنالوا الحرية والسلام والعدالة.. لا تبارحوا أماكنكم.. فقد مات غيركم من أجلها»، كلمات خرجت من وجدان الفنان السودانى جلال يوسف عبد الرحيم، لتظهر على جدران المبانى، تعبيراً عما يعانيه الشعب السودانى الذى خرج إلى الشوارع للتعبير عن أحلامه بعهد جديد ملىء بالحرية، رافعين شعار «يسقط بس».

«الجرافيتى والفن الجدارى، أو ما يسمى بفن الشارع، هو وسيلة ورسالة تصل بشكل أسرع لعدد كبير من الناس»، هكذا قال جلال، فى حديثه لـ«المصرى اليوم»، الذى ظل مُتعطشاً لإعلان فنه على جُدران الوطن، وأخيراً سنحت له الفرصة، وأضاف: «قبل الثورة كان هناك صعوبة فى تنفيذ هذه الأعمال الجدارية، لكن بعد الثورة انتشرت العبارات المعبرة عن الثوار ومطالب الشعب السودانى، وأصبح لا يمكن لأحد أن يوقف هذا الفن العظيم».

واستكمل جلال حديثه قائلاً: «أصبح الفنانون يلونون الجداريات، وتحول المكان إلى زخم لونى تعبيرى، وتفجرت الطاقات المكبوتة لدى الفنانين، وحاليا الفنانون مواصلون فى مناطق عدة شهدت بدايات الثورة وعنفوانها».

انتشرت رسومات جلال تحديداً فى دولته، ولم تتوقف عند ذلك، بل لاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى، فلم يكتف جلال بالريم، بل مزجه بعبارات وطنيه ألفها، من أجل التعبير والتوثيق، ويكمل: «دورى كدور أى فنان يريد أن يعبر عن مجتمعه، أما بالنسبة للعبارات التى أكتبها هى مجرد أفكارى أشاركها مع الجميع، لم أكن أكتب على الجداريات، لكن هذه المرة القضية مختلفة وعظيمة جدا بالنسبة لنا كسودانيين». وينهى جلال حديثه قائلاً: «إفريقيا لا تشبه الآخرين على أى حال، إفريقيا غنية جداً من كل النواحى، تعدد الثقافات والإرث التاريخى للقارة، والقضايا المختلفة للمنطقة، وكثير من الأشياء لا يمكن حصرها تميز إفريقيا، أكثر شىء أحب رسمه هو هويتنا الإفريقية العظيمة».