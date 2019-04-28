عاهل البحرين يتوجه إلى باريس غدا

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في بيان الديوان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)، "يعلن الديوان الملكي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، سيتوجه يوم غد الاثنين الموافق الـ29 من شهر نيسان/أبريل الجاري، إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس إيمانويل ماكرون".

وذكر الديوان، أن الملك حمد بن عيسى سيجري مباحثات مع رئيس فرنسا، تتناول علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أهم التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا موضع الاهتمام المشترك.