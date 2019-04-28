إصابة ثلاثة فلسطينيين باعتداءات مستوطنين إسرائيليين غرب رام الله

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رام الله — سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب مساء اليوم الأحد، "بوصول 3 إصابات لفلسطينيين إلى مجمع فلسطين الطبي جراء اعتداء مستوطنين عليهم غرب مدينة رام الله".
© REUTERS / Mohamad Torokman
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، نبأ وفاة الشاب يونس 20 عاما في مستشفى بيلنسون داخل إسرائيل.
يذكر أن الشاب أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز زعترة السبت الماضي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن حيث جرى اعتقاله وتم نقله إلى مستشفى بيلنسون في إسرائيل.
وتتصاعد حدة التوتر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة ومناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، منذ أواخر مارس/ آذار 2018 مع بدء "مسيرات العودة الكبرى"، إذ تتصدى القوات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين المشاركين في المسيرات المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم. كما قتل وأصيب عدد من الإسرائيليين والفلسطينيين في هجمات طعن وإطلاق نار نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في الضفة الغربية.
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