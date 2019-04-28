المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يعيد انتخاب ممثل السعودية رئيسا فخريا

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شكر الصمعاني، في كلمة ألقاها، أعضاء المكتب على إعادة انتخابه، وأكد على "العمل على تعزيز التعاون العربي في جميع المجالات العدلية، في ضوء قرارات مجلس وزراء العدل العرب".

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جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المكتب في اجتماعه الـ 64، في جدة، غربي السعودية.

واستعرض الصمعاني مسيرة المكتب التنفيذي، لافتا إلى أنه يتولى مهامه في متابعة قرارات مجلس وزراء العدل العرب، ويقدم المقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير أعمال المجلس.

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وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع، يتضمن توصيات تتعلق بعدد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني، ومنها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.

وأشار الوزير السعودي إلى أن هذه الموضوعات تتطلب مزيداً من الاهتمام على صعيد الدراسة والمتابعة، مؤكدا أن تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، يشكل أحد أهم الموضوعات المتعلقة بأعمال المكتب التنفيذي.

ولفت الصمعاني، في ختام كلمته، إلى التوقيع المشترك على عدد من الاتفاقيات العربية ذات الشأن القضائي والأمني، متمنيا المزيد من التنسيق والمتابعة، لتعزيز التعاون القائم بين أمانتي المجلسين.