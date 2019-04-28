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وأعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة بالتنسيق مع منافذ البيع، والتي شملت أكثر من 500 سلعة إستهلاكية، ابتداء من الخميس وحتى نهاية شهر رمضان المبارك 1440 هـ.
وأشارت الوزراة — عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الخميس — إلى أن هذه القائمة من السلع تشكل احتياجات الأسر من المواد الغذائية والاستهلاكية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
كما نشرت صحيفة "العرب" القطرية، قائمة السلع التي تم تخفيض أسعارها خلال شهر رمضان، بناءا على قرار وزار التجارة والصناعة القطرية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في الخامس من يونيو/حزيران 2017، بسبب مطالب رفضت الدوحة تلبيتها وقالت إنها تتضمن انتهاكا لسيادتها.
© Sputnik . Abdoulkader Khadj
وأجبر الخلاف قطر المعزولة، التي كانت تعتمد في السابق على جيرانها في الخليج، على البحث في أماكن أخرى عن واردات الغذاء، بما في ذلك تركيا والمغرب وإيران.
وتدخل العديد من هذه الواردات إلى قطر عبر موانئ تابعة للكويت وسلطنة عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر "رغم المقاطعة"... قطر تتخذ قرارا مفاجئا يتعلق بشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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